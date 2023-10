VOA: Neue Container im nordkoreanischen Hafen von Rajin gesichtet

Photo : KBS News

Im nordkoreanischen Hafen von Rajin sind laut dem US-Auslandssender Voice of America (VOA) erneut Container gestapelt.Es besteht der Verdacht, dass der Hafen nahe der nordkoreanisch-russischen Grenze zum Drehkreuz für Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland wurde.Auf einem vom kommerziellen Satellitendienst Planet Labs am 17. Oktober aufgenommenen Satellitenbild lasse sich erkennen, dass ein rechteckiges blaues Objekt mit 90 Metern Länge an einem Kai des Hafens stehe, berichtete VOA am Donnerstag.Das Weiße Haus hatte am 13. Oktober erklärt, dass Nordkorea von dem Kai aus über 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition nach Russland verschifft habe.Es handele sich bei dem Objekt vermutlich um mehrere hundert Container, da der Ort mit dem vom Weißen Haus genannten identisch sei, so der Sender.VOA hatte zuvor anhand von Satellitenaufnahmen von Planet Labs vermeldet, dass zwischen dem 26. August und dem 14. Oktober mindestens vier Schiffe den Hafen von Rajin besucht und mehrere hundert Container transportiert hätten.