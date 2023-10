US-Beamte: Nordkorea nutzt KI für Erstellen von Schadprogrammen für Cyberangriffe

Nordkorea nutzt einer Beamtin des Weißen Hauses zufolge künstliche Intelligenz (KI), um Schadprogramme für Cyberangriffe zu erstellen.Die entsprechende Äußerung machte Anne Neuberger, stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin für Cybertechnologien und neue Technologien im Weißen Haus, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Online-Briefing.Man habe beobachtet, dass einige kriminelle Akteure aus Nordkorea und anderen Ländern versuchten, KI-Modelle zu nutzen, um die Erstellung von Schadsoftware zu beschleunigen und Systeme zu finden, die ausgenutzt werden könnten, sagte Neuberger.Man sei der festen Überzeugung, dass das nordkoreanische Hacken von Kryptowährungen in der Welt, auch in Singapur, Vietnam und Hongkong, eine wichtige Einnahmequelle für das Regime zur Finanzierung der Verbesserung dessen Raketenprogramms sei, hieß es weiter.Sie fügte hinzu, die Bekämpfung der nordkoreanischen Hackerangriffe sei eine Priorität der USA gewesen. Sie hätten ein trilaterales Konsultationsgremium mit Südkorea und Japan gebildet, um dieses Problem gemeinsam angehen zu können.