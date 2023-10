Finanzminister warnt vor Auswirkungen des Konflikts zwischen Israel und Hamas auf Realwirtschaft

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat auf das Risiko hingewiesen, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas zunehmend auf die Realwirtschaft auswirken kann.Aufgrund des bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas halte die Ungewissheit bei den makroökonomischen Bedingungen an. Es bestehe die Gefahr, dass infolge eines raschen Anstiegs der globalen Ölpreise die Auswirkungen auf die Realwirtschaft größer würden, sagte Choo heute während der parlamentarischen Prüfung der Arbeit seines Ministeriums.Die zuständigen Ministerien würden gemäß einem situationsabhängigen Aktionsplan für Eventualitäten gemeinsam vorsorglich vorgehen, hieß es.Die Regierung hatte zuvor beschlossen, die gesenkte Kraftstoffsteuer und die Gewährung der an den Ölpreis gebundenen Subventionen für Lkw bis Jahresende zu verlängern, um die Preise im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Bürger zu stabilisieren.Sie will auch ihre Bemühungen um die Erholung der Exportdynamik von Unternehmen sowie die Verbesserung der Beschaffenheit der Volkswirtschaft fortsetzen.