Seoul beschließt zwei Millionen Dollar humanitäre Hilfe für Zivilisten im Konflikt zwischen Israel und Hamas

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung wird humanitäre Hilfe in Höhe von zwei Millionen Dollar leisten, um den von einem bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas betroffenen Zivilisten zu helfen.Das Außenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass die Hilfe über internationale Organisationen bereitgestellt werde. Das Ressort versprach eine enge Beratung mit diesen Organisationen, damit das Geld auch tatsächlich für humanitäre Zwecke verwendet werde.Das Ministerium äußerte sich zudem in einer Sprechererklärung tief besorgt über den rapiden Anstieg der Zahl der zivilen Opfer durch den Konflikt zwischen Israel und der Hamas.Südkorea hoffe, dass der bewaffnete Konflikt möglichst bald beendet werde, und dass es keine weiteren Verluste an Menschenleben geben werde. Hierfür werde es mit der internationalen Gemeinschaft kooperieren, hieß es.Inmitten der Gefechte zwischen Israel und der Hamas nimmt die Zahl der zivilen Opfer und humanitären Krisen zu. Am Dienstag (Ortszeit) wurden bei einer großen Explosion an einem Krankenhaus im Gazastreifen mehrere hundert Menschen getötet.