Yoon besucht Saudi-Arabien und Katar als Staatsgast

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol wird von Samstag bis Donnerstag kommender Woche Saudi-Arabien und Katar als Staatsgast besuchen.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, am Samstag werde Yoon in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ankommen und ab Sonntag sein Besuchsprogramm, darunter ein Gipfelgespräch mit dem Kronprinzen und gleichzeitig Ministerpräsidenten Mohammed bin Salman absolvieren.Am Sonntag und Montag werde das südkoreanische Staatsoberhaupt an drei Wirtschaftsveranstaltungen, darunter dem südkoreanisch-saudi-arabischen Investitionsforum sowie der Zeremonie für das 50. Jubiläum für die bilaterale Kooperation in der Bauindustrie teilnehmen.Von Mittwoch bis Donnerstag wird Yoon Katar besuchen.Nach weiteren Angaben des Präsidialamtes in Seoul wird der südkoreanische Präsident dort unter anderem dem Businessforum beiwohnen, an dem rund 300 Unternehmer aus beiden Ländern teilnehmen.Nach Saudi-Arabien und Katar werden Yoon jeweils eine 130- und 59-köpfige Unternehmerdelegation begleiten, hieß es weiter.