Kospi verliert fast zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat am Donnerstag fast zwei Prozent verloren.Der Hauptindex verlor 1,9 Prozent auf 2.415,8 Zähler.Grund waren zunehmende Sorgen wegen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas.Laut Analysten hätten die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten nach der Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen die Börse schwer belastet.Der Kospi sei von geopolitischen Risiken im Nahen Osten und gestiegenen Anleiherenditen in den USA belastet worden, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.