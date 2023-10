Nordkoreas Machthaber will sich für zukunftsorientierte Beziehungen mit Russland einsetzen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die getreue Umsetzung seiner mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffenen Vereinbarungen gefordert.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur (KCNA) meldete am Freitag, dass Kim die Bemerkungen beim Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow am Donnerstag gemacht habe. Beide hatten sich am Hauptsitz der herrschenden Arbeiterpartei in Pjöngjang getroffen.Kim schlug laut dem Bericht vor, für ein besseres Auskommen der Bevölkerungen beider Länder zu sorgen und auf der Grundlage der beim Gipfel mit Putin im letzten Monat getroffenen Einigungen starke Nationen zu schaffen.Kim und Lawrow hätten nach einem Meinungsaustausch einen Konsens über wichtige Angelegenheiten von bilateralem Interesse in einer Zeit komplizierter regionaler und internationaler Situationen erzielt, hieß es weiter.Bei dem Treffen soll es um Wege gegangen sein, wie sich die Beziehungen auf der Grundlage der jüngsten Einigungen auf eine höhere Stufe heben lassen. Auch ein engerer Austausch und Kooperationsprojekte auf den Gebieten Wirtschaft, Kultur sowie Wissenschaft und Technologie seien erörtert worden.Laut dem KCNA-Bericht kamen auch Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui und Lawrow zu einem Gespräch zusammen. Sie unterzeichneten demnach einen Plan für den bilateralen Austausch in den Jahren 2024 und 2025.