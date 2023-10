USA wollen Verantwortliche für Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland zur Rechenschaft ziehen

Photo : KBS News

Die USA wollen die Verantwortlichen für Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland zur Verantwortung ziehen.Das sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Russland wende sich angesichts verschiedener Sanktionen und Exportkontrollen an Länder wie Nordkorea, um sich Waffen für seinen Krieg in der Ukraine zu sichern. Nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste gelange militärische Unterstützung bereits von Nordkorea nach Russland.Washington wolle die Entwicklungen genau beobachten und alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, um die jeweiligen Parteien zur Verantwortung zu ziehen.Am Freitag der Vorwoche hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, publik gemacht, dass Pjöngjang im vergangenen Monat über 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition für den Krieg in der Ukraine nach Russland geschickt habe.