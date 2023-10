Kyodo: Südkorea schlägt China und Japan Außenministertreffen Ende November vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat China und Japan vorgeschlagen, um den 26. November herum ein trilaterales Außenministertreffen abzuhalten.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen.Tokio steht laut dem Bericht dem Vorschlag positiv gegenüber.Die letzte Koordinierung werde unter Berücksichtigung der Reaktion Pekings und der aktuellen internationalen Lage erfolgen, hieß es.Dazu äußerte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Donnerstag Journalisten gegenüber, dass man sich in der Frage, ob das Außenministertreffen in Busan stattfindet, nähergekommen sei. Derzeit werde ein für alle Seiten günstiger Termin koordiniert.Nach der Festlegung des Zeitplans für das Außenministertreffen werde eine Meinungsabstimmung über den Zeitpunkt eines Dreier-Gipfels erfolgen, fügte der Beamte hinzu.Der letzte trilaterale Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan fand im Dezember 2019 im chinesischen Chengdu statt.