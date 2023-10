Japan evakuiert 83 Menschen, einschließlich Südkoreanern, aus Israel

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat am Freitag mit einer Transportmaschine der Selbstverteidigungsstreitkräfte 83 Menschen, darunter auch Südkoreaner, aus Israel evakuiert.Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyoto sind unter den Ausgeflogenen neben Japanern auch 18 Südkoreaner und ein nicht-südkoreanisches Familienmitglied.Der Schritt scheint im Gegenzug dafür zu erfolgen, dass die südkoreanische Regierung bei der Evakuierung südkoreanischer Staatsbürger mit einer militärischen Transportmaschine aus Israel am 14. Oktober auch Japaner ausgeflogen hatte.Die Passagiere der japanischen Maschine sollen am frühen Samstagmorgen am Flughafen Haneda in Tokio ankommen.Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa hatte sich am 15. Oktober telefonisch beim südkoreanischen Außenminister Park Jin für die Evakuierung der japanischen Staatsbürger bedankt. Beide Seiten hatten eine Kooperation bei der Ausreise von Landsleuten aus Israel vereinbart.