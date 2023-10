Südkorea verschärft Reisewarnungen für Israel und Libanon

Photo : YONHAP News

Südkorea hat angesichts des eskalierenden bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas Reisewarnungen von Stufe 3 für Israel und Libanon herausgegeben.Seine Staatsbürger in beiden Ländern werden demnach zur Ausreise aufgefordert.Das Außenministerium hatte am 8. Oktober eine spezielle Reisewarnung für ganz Israel außer dem Gazastreifen und dem Umkreis von fünf Kilometern sowie dem Westjordanland herausgegeben. Mit der heutigen Herausgabe wurde die Warnung um eine halbe Stufe erhöht. Für den Gazastreifen gilt die höchste Stufe 4, ein Reiseverbot, und für das Westjordanland die Stufe 3.Für den Libanon hat bereits für einige Gebiete die Stufe 3 gegolten. Mittlerweile gilt diese Warnstufe für sämtliche Landesteile.Das Außenministerium teilte mit, dass die derzeit in Israel und im Libanon befindlichen Staatsbürger möglichst an einen sicheren Ort ausreisen sollten. Wer Reisen in diese Regionen plane, sollte diese absagen oder verschieben.Südkorea verfügt über ein vierstufiges Reisewarnsystem. Ergänzend kann eine spezielle Reisewarnung, die der Stufe 2,5 entspricht, für einen kurzen Zeitraum von bis zu 90 Tagen ausgesprochen werden.