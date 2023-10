Biden kündigt beispielloses Hilfspaket für Israel und Ukraine an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag ein beispielloses Hilfspaket für Israel und die Ukraine angekündigt.Die dringende Bitte um die Bereitstellung der Mittel werde am Freitag dem Kongress übermittelt, sagte er in einer Rede an die Nation in Washington. Laut amerikanischen Medien soll die Summe 100 Milliarden Dollar betragen.Die Welt stehe an einem Wendepunkt, Siege Israels und der Ukraine seien für die nationale Sicherheit der USA wichtig. Das Hilfspaket werde sich für die Sicherheit von Generationen von Amerikanern auszahlen, erläuterte er.Die Hamas und Russland wollten beide eine benachbarte Demokratie auslöschen. Russland sei für seinen Angriff gegen die Ukraine von nordkoreanischen Waffen und iranischen Drohnen abhängig. Doch wolle er keine US-Truppen schicken.Zum jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israel und Palästina sagte Biden, dass beide Seiten gleichermaßen das Recht hätten, sicher, friedlich und in Würde in der Region zu leben. Biden bekräftigte in der Rede seine Entschlossenheit, den Palästinensern im Gazastreifen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.