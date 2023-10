Nordkorea spricht Warnung wegen Landung von B-52-Bomber in Südkorea aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Ankunft eines strategischen US-Bombers vom Typ B-52H in Südkorea verurteilt und diesen als erstes Ziel der Zerstörung bezeichnet.Die entsprechende Warnung sprach die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag mit dem Verweis auf die erste Landung der B-52H Stratofortress in Südkorea aus.Man betrachte dies als einen schwerwiegenden militärischen Schritt der Art eines nuklearen Präventivschlags, der auf eine physische Beseitigung Nordkoreas abziele. Man beobachte dies mit großer Aufmerksamkeit, hieß es.KCNA behauptete, dass die USA und die Republik Korea eine Provokation für einen Atomkrieg gegen Nordkorea verübt hätten, und drohte mit einer entsprechenden Entscheidung Nordkoreas.Man erinnere erneut daran, dass Nordkorea die Atomwaffenpolitik in der Verfassung festgeschrieben habe, hieß es weiter.Die US-Streitkräfte in Korea hatten am Donnerstag einen nuklearfähigen strategischen US-Bomber vom Typ B-52H präsentiert, der am Dienstag auf dem Luftwaffenstützpunkt im südkoreanischen Cheongju gelandet war.