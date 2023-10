Verteidigungsminister Shin telefoniert mit US-Amtskollegen Austin

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Verteidigungsminister Shin Won-sik hat am Freitag mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Antrittstelefonat geführt.Das teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Sie kamen demnach darin überein, dass die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan auf der Grundlage der Vereinbarungen beim letzten Dreier-Gipfel in Camp David erweitert werden müsse.Sie betonten, dass die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA aufrechterhalten werden müsse, damit auf jede Bedrohung durch Nordkorea reagiert werden könne.Beide Minister hätten die Unerschütterlichkeit des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses bekräftigt und festgestellt, dass sich die Allianz in den letzten 70 Jahren zu einer wichtigen Stütze von Frieden und Wohlstand in der Region entwickelt habe, teilte das Verteidigungsministerium mit.Nach weiteren Angaben einigten sich beide Minister, sich anlässlich des 55. bilateralen Sicherheitskonsultationstreffens (SCM) und eines Verteidigungsministertreffens zwischen Südkorea und den Mitgliedern des UN-Kommandos im November zu Gesprächen zu treffen.