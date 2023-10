Außenminister Park trifft australischen Verteidigungsminister

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat sich am Donnerstag in Seoul mit dem australischen Vizepremierminister und Verteidigungsminister Richard Marles getroffen.Laut dem Außenministerium in Seoul teilte Park bei dem Treffen die Bereitschaft Südkoreas mit, mit Australien, einem Schlüsselpartner, eng zusammenzuarbeiten.Marles sagte, dass beide Länder auf der Grundlage ihrer umfassenden strategischen Partnerschaft die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen intensivierten. Er äußerte die Hoffnung auf eine enge Kooperation mit Südkorea für Stabilität und Wohlstand in der Region.Park bat Marles um Interesse und Unterstützung, damit koreanische Unternehmen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten Australiens beitragen könnten.Park führte am Donnerstag außerdem mit der australischen Außenministerin Penny Wong ein Telefonat. Beide Minister besprachen die bilateralen Beziehungen, die Kooperation im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie sowie die regionale Lage.Australien ist außer den USA das einzige Land, mit dem Südkorea ein Zwei-plus-Zwei-Treffen der Außen- und Verteidigungsminister abhält. Australien gilt als ein gleichgesinntes Land in der Region, das mit Südkorea grundlegende strategische Interessen und Werte teilt.