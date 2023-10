﻿Einige Südkoreaner im Libanon reisen angesichts Zusammenstößen zwischen der Hisbollah und Israel aus

Einige Südkoreaner im Libanon haben aufgrund der Zusammenstöße zwischen der Hisbollah und Israel das Land verlassen.Dies teilte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag mit. Derzeit würden sich noch etwa 170 Südkoreaner im Libanon aufhalten.Mitglieder der Interimstruppe der Vereinten Nationen für den Frieden im Libanon seien jedoch nicht darunter.Das Ministerium gab am Donnerstag Reisewarnungen von Stufe 3 für den ganzen Libanon heraus. Demnach werden seine Staatsbürger im Land zur sofortigen Ausreise aufgefordert.In Israel, für das dieselbe Reisewarnstufe herausgegeben wurde, halten sich derzeit Schätzungen zufolge 460 Südkoreaner auf. Am Vortag waren 18 Südkoreaner und ein Ausländer mit koreanischer Abstammung mit einer Transportmaschine der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte abgereist.