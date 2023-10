Seoul: Lawrows Nordkorea-Besuch dient offenbar Diskussion über Folgemaßnahmen nach Gipfel

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergei Lawrow ist nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung nach Nordkorea gereist, um Folgemaßnahmen nach dem nordkoreanisch-russischen Spitzentreffen im September zu erörtern.Diese Einschätzung teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Kim In-ae, am Freitag vor der Presse mit.Es werde davon ausgegangen, dass Lawrow im politischen Bereich für Nordkoreas Unterstützung für den Krieg gegen die Ukraine gedankt habe. In den restlichen Bereichen seien vermutlich Kooperationsmöglichkeiten in einem breiteren Rahmen diskutiert worden, hieß es.In Bezug auf angebliche Waffengeschäfte zwischen beiden Ländern bekräftigte sie die Position der südkoreanischen Regierung, dass die Kooperation zwischen Russland und Nordkorea nicht gegen internationale Normen, einschließlich der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, verstoßen dürfe.Hinsichtlich eines von Lawrow erwähnten regelmäßigen Verhandlungsprozesses zu Sicherheitsfragen auf der koreanischen Halbinsel hieß es, die Regierung halte an der Position fest, dass sie einen Dialog mit Nordkorea ohne Vorbedingungen wiederaufnehmen wolle.Lawrow hatte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an Gespräche mit der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui in Pjöngjang erklärt, Russland unterstütze die Schaffung eines regelmäßigen Verhandlungsprozesses zur Besprechung von Sicherheitsfragen auf der koreanischen Halbinsel ohne Vorbedingungen.