Börse verliert 1,69 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag 1,69 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.375 Zählern.Es ist der tiefste Stand seit sieben Monaten. Grund für den Rückgang waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Sorgen vor einer geldpolitischen Straffung in den USA.US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Donnerstag in einer Rede in New York gesagt, dass die Inflation immer noch "zu hoch" sei.Powell Bemerkung und steigende Renditen von langlaufenden US-Anleihen hätten den Markt belastet, wurde Lee Kyung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.