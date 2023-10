Südkoreaner verlassen den Libanon wegen Konflikts zwischen Israel und Hisbollah

Photo : YONHAP News

Südkoreaner verlassen wegen des sich zuspitzenden Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah den Libanon.Ein Beamter des Außenministeriums sagte Reportern in Seoul am Dienstag, dass sich noch rund 140 Südkoreaner im Libanon aufhielten und deren Evakuierung fortgesetzt werde.Am vergangenen Freitag waren schätzungsweise rund 170 Südkoreaner im Libanon. Die Mitglieder der südkoreanischen Truppeneinheit Dongmyeong wurden in dieser Zählung nicht berücksichtigt.Am vergangenen Donnerstag hatte das Außenministerium seine Reisewarnung für alle Regionen im Libanon auf Stufe 3 verschärft. Südkoreanern wurde demnach dringend empfohlen, das Land sofort zu verlassen.In Israel, für das dieselbe Warnstufe gilt, befinden sich zurzeit noch 450 Südkoreaner.