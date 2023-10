Präsident Yoon eröffnete in Katar bei Gartenbau-Expo Korea-Pavillon

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Dienstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Katar eingetroffen.Nach Angaben des Präsidialamts in Seoul besuchte Yoon am Nachmittag den Korea-Pavillon der Gartenbau-Expo 2023 in Doha.Yoon schaute sich gemeinsam mit First Lady Kim Keon-hee in dem Garten und einer Ausstellungshalle zum Smart Farming des Pavillons um.Die Expo findet zu dem Thema "Grüne Wüste, bessere Umwelt" statt. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art in einem Wüstengebiet. Mehr als 80 Länder nehmen daran teil, darunter auch die Niederlande und Japan.Yoon ermutigte bei seinem Besuch des Pavillons südkoreanische Geschäftsleute, die Smart Farming-Produkte in den Nahen Osten exportieren wollen.