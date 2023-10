Präsident Yoon kommt zu Spitzentreffen mit katarischem Emir zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am Mittwoch mit dem Staatsoberhaupt des Emirats Katar, Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, zu einem Gespräch zusammenkommen.Yoon war am Dienstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Katar eingetroffen. Er will sich dort für eine Ausweitung der Zusammenarbeit einsetzen, die sich bislang auf die Bereiche Energie und Bauwesen konzentrierte. Künftig soll die Zusammenarbeit auch Investitionen, Verteidigung, Landwirtschaft, Kultur und den Personenaustausch umfassen.Yoon will außerdem an einem Wirtschaftsforum teilnehmen, zu dem rund 300 Geschäftsleute aus beiden Ländern erwartet werden. Dort will er eine aktive Unterstützung Seouls vorschlagen und nach Wegen zu einer engeren Wirtschaftszusammenarbeit in hochmodernen Industrien suchen.Anschließend will Yoon in Education City junge Katarer treffen.Yoon unternimmt als erster Präsident Südkoreas einen Staatsbesuch in Katar.