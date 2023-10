US-Sondergesandtin fordert internationale Bemühungen für Stopp der Rückführung von Nordkoreanern

Photo : YONHAP News

Die US-Sondergesandtin für Menschenrechte in Nordkorea, Julie Turner, hat die internationale Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Handeln aufgerufen, damit China nicht länger nordkoreanische Flüchtlinge zurückführt.Die Forderung unterbreitete sie am Dienstag bei einer Veranstaltung am UN-Hauptquartier in New York. Nordkorea verübe wie viele andere autoritäre Regierungen mehrere Nationen übergreifende Menschenrechtsverstöße.Sie erwähnte, dass jüngst rund 600 nordkoreanische Flüchtlinge von China gegen ihren Willen zurückgeschickt wurden. Sie forderte ein Handeln, damit weiteren Deportationen vorgebeugt werden kann, die zu Menschenrechtsverletzungen wie Wegsperren, Folter und Hinrichtung führten.Die Weltgemeinschaft müsse fordern, dass das nordkoreanische Regime die Menschenrechte der Repatriierten respektiert und sich gleichzeitig zum Verbleib der vor einigen Wochen zwangsweise zurückgeschickten Nordkoreaner äußert, sagte Turner weiter.