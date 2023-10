Seoul spricht sich erneut gegen Zwangsrückführung von Nordkoreanern aus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich erneut gegen die Zwangsrückführung von nordkoreanischen Flüchtlingen durch China ausgesprochen.Das Außenministerium in Seoul gab bekannt, Seoul vertrete die Position, dass unter keinen Umständen die Nordkoreaner in China wider ihren Willen in ihr Heimatland geschickt werden dürften.Seoul unternehme über verschiedene diplomatische Kanäle Bemühungen, damit die nordkoreanischen Flüchtlinge im Ausland auf zügige und sichere Weise zu ihrem Wunschort gelangen könnten, hieß es.Organisationen für Menschenrechte in Nordkorea behaupten, dass es Hinweise gibt, wonach die chinesische Regierung erneut Nordkoreaner zwangsweise in ihre Heimat zurückschicken wird.