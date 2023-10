Internationales Bericht: Nordkorea könnte bis zu 500.000 Stück Munition an Russland geliefert haben

Nordkorea hat einer Analyse zufolge Artilleriegranaten in einer Menge nach Russland verschifft, die für mehr als einen Monat im Krieg gegen die Ukraine reichen würde.



Das habe die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in einem Bericht geschrieben, meldete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Mittwoch. Darin heiße es auf der Grundlage einer Analyse durch einen Angehörigen der estnischen Streitkräfte, dass Nordkorea 300.000 bis 500.000 Stück Munition an Russland geliefert haben könnte.



Die Berechnung beruht auf Berichten, dass Nordkorea 1.000 Container über seinen Hafen von Rajin nach Russland verschifft habe, wobei in jedem Container 300 bis 500 Granaten enthalten sein könnten.



ISW schrieb, es könne nicht bestätigt werden, welche Fracht konkret Nordkorea nach Russland verschifft habe. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass aus Sowjetzeiten stammende Granaten darunter waren. Die von Nordkorea gelieferten Granaten könnten eine überdurchschnittliche Ausfallrate haben, würden jedoch insgesamt für das russische Militär nützlich sein.