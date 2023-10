Internationales Konzert zum 70. Jahr seit Abschluss des Waffenstillstandsabkommens in Korea

Ein Konzert zum 70. Jahr seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens auf der koreanischen Halbinsel hat am Montag in der Carnegie Hall in New York stattgefunden.



Dem Konzert wohnten unter anderem der Vorsitzende der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen Denis Francis, rund 50 Botschafter der am Koreakrieg beteiligten UN-Mitgliedsstaaten sowie Kriegsveteranen und ihre Angehörigen bei.



Bei dem Konzert trat unter anderem die weltberühmte Sopranistin Cho Sumi auf.



Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen Hwang Joon-kook sagte in seiner Ansprache, der Koreakrieg sei der erste und gleichzeitig letzte Krieg gewesen, in dem die Soldaten der UN-Mitgliedsstaaten unter der Flagge der UN gekämpft hätten, um Freiheit und Frieden zu schützen.