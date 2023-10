Zuwachs der Passagierzahl im Fährverkehr nach Dokdo

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Passagiere, die mit der Fähre nach Dokdo reisen, hat nach einem drastischen pandemiebedingten Rückgang in letzter Zeit wieder zugenommen.Nach Angaben der südkoreanischen Behörde für Seeverkehrssicherheit am Mittwoch reisten im vergangenen Jahr 278.710 Personen mit der Fähre zu den Felseninseln im Ostmeer. Das entspricht dem Dreifachen des Vorjahresniveaus von etwa 90.000. Auch wurde die Passagierzahl im Jahr 2019 (etwa 259.600) übertroffen.Die Zahl der Besucher auf Dokdo wird voraussichtlich weiter steigen, sollte nächstes Jahr eine weitere Schiffsverbindung dorthin eröffnet werden. Eine Fährreederei plant, Mitte März nächsten Jahres ein Schnellschiff mit einer Verdrängung von 500 Tonnen und einer Kapazität von weniger als 500 Personen auf der Strecke Insel Ulleungdo und Dokdo in Betrieb zu nehmen. Das Schiff soll zweimal täglich verkehren.