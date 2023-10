Regierung wird vier Millionen Dosen Impfstoff gegen Lumpy-skin-Krankheit beschaffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird noch im laufenden Monat vier Millionen zusätzliche Dosen Impfstoff gegen die Lumpy-skin-Krankheit beschaffen.Den Plan gab die zuständige Zentrale für Katastrophenmanagement unter Leitung des Landwirtschaftsministers am Mittwoch bekannt. Anlass ist die Ausbreitung der Viruskrankheit in Viehzuchtbetrieben im Land.Zusammen mit den bereits zur Verfügung stehenden 540.000 Impfdosen wird die Menge ausreichen, um alle etwa 4,09 Millionen gehaltenen Rinder in Südkorea zu impfen.Nachdem der erste Fall der Lumpy-skin-Krankheit in Südkorea am 20. Oktober auf einem Rinderhof in Seosan in der Provinz Süd-Chungcheong bestätigt worden war, sind mit Stand 8 Uhr am heutigen Mittwoch insgesamt 29 Betriebe in elf Städten und Landkreisen davon betroffen.