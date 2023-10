Nationales Feuerwehrbehörde wird wegen Halloween-Feiern Leitstellen in Seouls Ausgehvierteln betreiben

Die Nationale Feuerwehrbehörde wird in einigen Ausgehvierteln in Seoul Einsatzleitstellen betreiben, um auf mögliche Unfälle an Halloween reagieren zu können.



Die Behörde gab heute bekannt, vom 27. Oktober bis 1. November Brandschutzmaßnahmen zu treffen, bei denen Gebiete der jeweiligen Städte und Provinzen im Zentrum stehen, in denen viele Menschen erwartet werden.



In der Umgebung der Hongik-Universität und den Vierteln Itaewon und Myeongdong in Seoul sowie im Ausgehviertel Dongseong-ro in Daegu werden Vor-Ort-Leitstellen für den Brandschutz eingerichtet. Es wird mehr Patrouillen in der Nacht und am frühen Morgen geben.



Weil zwischen Freitag und dem frühen Sonntag mit dem größten Andrang gerechnet wird, wird die Feuerwehrbehörde in dem Zeitraum Beauftragte für Situationsmanagement zu den vier Gebieten entsenden, um intensive Kontrollen durchzuführen.



In den Gebieten, die einer intensiven Kontrolle unterliegen, werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, darunter der Einsatz von Feuerwehrleuten des Nationalen 119 Rettungshauptquartiers, die Mobilisierung zusätzlicher Rettungswagen von umliegenden Feuerwachen und die Verstärkung des Systems zum Verfolgungsmanagement in Bezug auf den Patiententransfer.