Politik Gedenkfeier zum 80. Todestag von Unabhängigkeitskämpfer Hong Beom-do

Zum 80. Todestag von Unabhängigkeitskämpfer Hong Beom-do hat eine Gedenkfeier stattgefunden.



Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte mit, dass eine Zeremonie anlässlich des 80. Todestags von General Hong Beom-do und des 103. Jahrestags des Siegs in der Schlacht von Qingshanli (Cheongsanri) heute Vormittag auf dem Nationalfriedhof in Daejeon veranstaltet worden sei.



Daran nahmen etwa 100 Personen teil, darunter Veteranenminister Park Min-shik.



Hong wurde 1868 in der Provinz Nord-Pyongan geboren. Er leitete unter anderem in der Schlacht von Fengwudong (Bongo-dong) gegen die japanische Armee Truppen der siegreichen koreanischen Unabhängigkeitsarmee.



Hong starb 1943 im Alter von 75 Jahren in Kasachstan. Seine sterblichen Überreste wurden 2021 nach Südkorea gebracht und auf dem Nationalfriedhof in Daejeon bestattet.