Erdbeben der Stärke 3,4 nahe Gongju

Photo : KBS

Das Gebiet um die südkoreanische Stadt Gongju in der Provinz Süd-Chungcheong ist am Mittwochabend von einem Erdbeben erschüttert worden.Das Beben der Stärke 3,4 auf der Richterskala ereignete sich zwölf Kilometer südwestlich von Gongju, wie das Wetteramt mitteilte.Bei der Feuerwehr gingen 380 Anrufe ein, wonach die Erschütterungen wahrgenommen wurden. Schäden seien nicht gemeldet worden, hieß es.Nach Angaben von Experten erreichte das Beben die Intensität der Stufe fünf auf der Mercalliskala. Die Stufe fünf auf der zwölfstufigen Skala bedeutet, dass fast jeder in dem betroffenen Gebiet das Beben spüren kann. Auch können bei der Stärke Fenster zu Bruch gehen.