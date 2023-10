Lumpy-Skin-Krankheit bei Rindern in Südkorea breitet sich weiter aus

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Viehbetriebe mit bestätigten Fällen der Lumpy-Skin-Krankheit (LSD) auf 38 gestiegen.Wie die Zentrale für Katastrophenmanagement am Donnerstag mitteilte, wurden vier weitere Fälle der Viruserkrankung in Gimpo, Hwaseong und Pyeongtaek gemeldet. Die drei Orte befinden sich in der nordwestlichen Provinz Gyeonggi.Zuvor hatte die Zentrale bekanntgegeben, dass mit Stand um 19 Uhr am Mittwoch 34 Höfe in 12 Städten und Landkreisen betroffen seien.Der erste Fall der Krankheit wurde in Südkorea am 20. Oktober auf einem Rinderhof in Seosan in der Provinz Süd-Chungcheong bestätigt.