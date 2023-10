Südkorea und Katar einigen sich auf umfassende strategische Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und Katar wollen ihre Beziehungen auf eine umfassende strategische Partnerschaft heraufstufen.Die Einigung wurde bei einem Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, am Mittwoch (Ortszeit) in Doha erzielt.Beide Seiten seien darin übereingekommen, gemäß der Höherstufung die strategische Kooperation zwischen beiden Ländern zu verstärken, sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Tae-hyo.Die Staatschefs vereinbarten zudem, die Kommunikationskanäle in den Bereichen Außenpolitik und Sicherheit zu erweitern. Beide Seiten unterzeichneten eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Munitionsindustrie.Am Rande des Spitzentreffens unterzeichnete das südkoreanische Schiffbauunternehmen HD Hyundai Heavy Industries mit dem staatlichem katarischen Erdölunternehmen QatarEnergy einen Vertrag über die Lieferung von 17 Flüssiggastankern (LNG) im Wert von 3,9 Milliarden Dollar.Der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaft, Choi Sang-mok, sagte, es handele sich um den bisher größten Vertrag für die südkoreanische Schiffbauindustrie.Im Anschluss an das Spitzentreffen wurden fünf Absichtserklärungen in Anwesenheit der Staatsoberhäupter unterzeichnet, die unter anderem den Bereich Smart Farming, Spitzentechnologien im Bau- und Architekturwesen sowie die Erweiterung des Austauschs zwischen kleinen und mittleren Unternehmen sowie Startups betreffen.