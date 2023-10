Präsident Yoon trifft junge Katarer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat sich während seines Staatsbesuchs in Katar mit jungen Katarern ausgetauscht.Bei dem Treffen mit Studenten an der Hamad bin Khalifa Universität in Education City in Doha am Mittwoch (Ortszeit) sagte Yoon, viele Herausforderungen und komplexe Krisen der modernen Gesellschaft könnten durch den Austausch zwischen den jungen Menschen bewältigt und gelöst werden.Sollten die jungen Menschen beider Länder ihre Kräfte mittels Wissenschaft und Technologie bündeln, würden sich der Markt und der Spielraum für beide Seiten erweitern, hieß es.Es werde eine sehr dynamische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern unter dem Einsatz von Wissenschaft und Spitzentechnologie in verschiedenen Bereichen erfolgen, sagte Yoon.Laut dem Präsidialamt in Seoul besuchten Yoon und seine Gattin Kim Keon-hee auch eine Moschee in Education City. Der Besuch habe die Gelegenheit gegeben, den Traditionen und der Kultur Katars Respekt zu zollen und das gegenseitige Verständnis der Menschen in beiden Ländern zu erweitern, hieß es.