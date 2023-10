﻿US-Regierung will Kimchi-Tag einführen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung wird voraussichtlich den 22. November offiziell zum Kimchi-Tag erklären.Wie das Museum of Korean American Heritage am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, beschloss der Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses, die Resolution zum Kimchi-Tag am 6. Dezember in einer Plenarsitzung zur Verabschiedung einzubringen.Die Resolution werde von der koreanisch-stämmigen Republikanerin Young Kim im Plenum vorgestellt und ohne Abstimmung angenommen.Eine Resolution zum Kimchi-Tag wurde bereits im vergangenen Jahr vorgelegt, aber aufgrund des Ablaufs der Sitzungsperiode wieder verworfen.In der Resolution der Abgeordneten Kim heißt es, Kimchi gewinne in den USA auch bei den Verbrauchern nicht-koreanischer Abstammung zunehmend an Beliebtheit.Außerdem wird darauf hingewiesen, dass dieses Jahr der 120. Jahrestag der koreanischen Einwanderung in die USA und der 70. Jahrestag des Bündnisses zwischen den USA und Südkorea begangen werden.In einigen US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Virginia und New York, wurde bereits ein Kimchi-Tag eingeführt. Es ist jedoch das erste Mal, dass der US-Kongress für die Ausrufung eines offiziellen Kimchi-Tags auf Bundesebene abstimmt.