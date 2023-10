Nordkorea macht Israel für Raketeneinschlag in Krankenhaus in Gaza verantwortlich

Photo : KBS News

Nordkorea hat Israel für den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich gemacht.Ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang warf Israel laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vor, das Krankenhaus bombardiert und damit ein unvorstellbares Kriegsverbrechen verübt zu haben. Es handele sich um eine Einrichtung, die gemäß dem Völkerrecht mit allererster Priorität geschützt werden müsse.Die USA, die versucht hätten, diese Gräueltat zu verbergen, seien Komplize, hieß es weiter.Die Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen am 17. Oktober soll laut der islamistischen Hamas in Gaza Hunderte von Menschenleben gefordert haben. Israel sprach vom Einschlag einer fehlgeleiteten Rakete der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad.