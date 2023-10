Präsident Yoon kehrt von Besuchen in Saudi-Arabien und Katar zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol ist von seiner sechstägigen Reise nach Saudi-Arabien und Katar zurückgekehrt.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und seiner Delegation an Bord traf heute gegen 8.30 Uhr auf dem Luftwaffenstützpunkt Seongnam in Seoul ein.Yoon kam in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman zu Gesprächen zusammen. Dabei wurde eine gemeinsame Erklärung über den Ausbau und die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, unter anderem im Wirtschaftsbereich, angenommen.Beide Seiten vereinbarten, die Kooperation im verarbeitenden Gewerbe und in den Spitzenindustrien auszuweiten und gemeinsam in die Wasserstoffindustrie zu investieren. Auch wurde eine Beteiligung Südkoreas an großen Entwicklungsprojekten in Saudi-Arabien, beispielsweise beim Bau der Stadt NEOM, zugesagt.Mit Blick auf den bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas forderten beide Seiten, Angriffe auf Zivilisten zu vermeiden, und betonten die Notwendigkeit humanitärer Hilfe.In Katar einigte sich Yoon mit dem Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani darauf, die bilateralen Beziehungen auf eine umfassende strategische Partnerschaft heraufzustufen.Beide Seiten erörterten unter anderem die Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren einschließlich des Bereichs Flüssigerdgas (LNG). Dabei wurde auch ein Vertrag über die Lieferung von 17 LNG-Tankern durch ein südkoreanisches Schiffbauunternehmen an Katar abgeschlossen.Das Präsidialamt teilte mit, dass während der Besuche Absichtserklärungen und Verträge im Wert von 20,2 Milliarden Dollar, darunter 15,6 Milliarden Dollar mit Saudi-Arabien und 4,6 Milliarden Dollar mit Katar, unterzeichnet worden seien.