Kreml weist Erklärung Südkoreas, der USA und Japans über Rüstungskooperation Russlands mit Nordkorea zurück

Photo : YONHAP News

Der Kreml hat eine Erklärung Südkoreas, der USA und Japans über die Rüstungskooperation zwischen Russland und Nordkorea zurückgewiesen.Die Behauptung sei haltlos und es fehlten Beweise dafür, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Moskau.Der Sprecher nannte Nordkorea einen Nachbarn, mit dem Russland enge Beziehungen in allen Bereichen pflegen wolle.Auch kritisierte er das erste Luftmanöver Südkoreas, der USA und Japans, das am Sonntag nahe der koreanischen Halbinsel stattgefunden hatte. Dieses trage nicht zur Problemlösung bei, hieß es.Südkoreas Außenminister Park Jin, sein US-Amtskollege Antony Blinken und die japanische Amtskollegin Yoko Kamikawa hatten jüngst eine Erklärung angenommen, in der sie eine Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und Munition Nordkoreas für Russlands Krieg in der Ukraine verurteilten.