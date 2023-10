Hamas nutzte nach israelischen Angaben für Angriff am 7. Oktober auch nordkoreanische und iranische Waffen

Photo : YONHAP News

Die militante Palästinenser-Gruppe Hamas hat nach israelischen Angaben für ihren Angriff am 7. Oktober auch nordkoreanische und iranische Waffen verwendet.Diese Einschätzung wurde am Donnerstag bei einer offiziellen Veranstaltung für die Medien präsentiert. Bei dem Pressetermin wurden zahlreiche Waffen gezeigt, die in angegriffenen Gemeinden im Süden Israels von den Angreifern zurückgelassen worden waren.Darunter befanden sich demnach Landminen, selbst hergestellte Drohnen, Granaten aus iranischer Herstellung und Panzerabwehrwaffen, darunter auch nordkoreanische.Nach Angaben eines israelischen Militärs stammten fünf bis zehn Prozent der Waffen aus Iran und zehn Prozent aus Nordkorea. Die übrigen Waffen seien im Gazastreifen hergestellt worden.Der überraschendste Aspekt sei die Menge der Waffen gewesen, die nach Israel mitgenommen worden seien.Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Überraschungsangriff gestartet, bei dem Tausende von Raketen abgefeuert und Massaker an unschuldigen Zivilisten verübt wurden.Israel reagierte mit Luftschlägen gegen Gaza und bereitet eine Bodenoffensive vor.