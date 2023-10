Photo : KBS News

Die dritte Runde der Einleitung von Fukushima-Abwasser ins Meer beginnt am 2. November.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Der Betreiber Tokyo Electric Power Company (TEPCO) kündigte demnach den Plan an, über einen Zeitraum von 17 Tagen 7.800 Tonnen des aufbereiteten Kühlwassers ins Meer leiten zu wollen.Mit den Vorbereitungen für die dritte Runde der Entsorgung des Kühlwassers soll am Montag begonnen werden.Gemäß einer früheren Mitteilung von TEPCO enthalte das Kühlwasser zwar Radionuklide, mit den vorliegenden Werten würden die Sicherheitsstandards jedoch erfüllt.Japan hatte vom 24. August bis 11. September erstmals gefiltertes Kühlwasser ins Meer geleitet. Die zweite Runde fand vom 5. bis 23. Oktober statt. Es wurden jeweils etwa 7.800 Tonnen ins Meer abgelassen.Insgesamt soll es im laufenden Haushaltsjahr, das im März 2024 endet, vier Runden geben. Dabei sollen insgesamt 31.300 Tonnen des gefilterten Kühlwassers ins Meer gelangen.