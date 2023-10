﻿Zahl der Betriebe mit bestätigten Fällen der Lumpy-skin-Krankheit steigt auf 47

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Viehbetriebe mit bestätigten Fällen der Lumpy-skin-Krankheit (LSD) auf 47 gestiegen.Wie die Zentrale für Katastrophenmanagement mitteilte, wurden mit Stand 8 Uhr am Freitag fünf weitere Fälle der Viruserkrankung in Hwaseong, Seosan und Ganghwa gemeldet.In den Provinzen Süd-Jeolla, Gyeongsang und Jeju wurden noch keine Fälle bestätigt.Bisher seien insgesamt 47 Höfe in 14 Städten und Landkreisen betroffen.Die hochansteckende Infektionskrankheit war in Südkorea am 20. Oktober auf einem Rinderhof in Seosan in der Provinz Süd-Chungcheong erstmals entdeckt worden.