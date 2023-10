Kyodo: China bereitet weitere Zwangsrückführungen nordkoreanischer Flüchtlinge vor

Photo : KBS News

Die chinesische Regierung trifft laut einem Medienbericht Vorbereitungen für weitere Zwangsrückführungen nordkoreanischer Flüchtlinge.Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag meldete, arbeiteten chinesische Behörden an einer Rückführung von nordkoreanischen Flüchtlingen, die an mehreren Orten nahe der Grenze zu Nordkorea festgehalten werden. Die Flüchtlinge sollen demnach auf dem Landweg zurückgebracht werden.Nordkorea habe signalisiert, Flüchtlinge hart zu bestrafen. Umso größer sei die Sorge über die Menschenrechtslage der Flüchtlinge, die zwangsweise in ihr Heimatland zurückgeschickt würden, hieß es.Die südkoreanische Regierung mache die chinesische Regierung darauf aufmerksam, dass die Zwangsrückführung von Personen wider ihren Willen gegen internationale Normen verstoße, so Kyodo weiter.Angesichts der zwangsweisen Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge wird China von der internationalen Gemeinschaft dafür kritisiert, Menschenrechte zu missachten. Wie verlautete, räume China jedoch den diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea Vorrang ein und wolle weitere Zwangsrückführungen vornehmen.