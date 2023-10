Von Präsident Yoon vorgeschlagene kohlenstofffreie Allianz gegründet

Photo : KBS News

Eine kohlenstofffreie Allianz (Carbon Free Alliance) ist in Südkorea ins Leben gerufen worden.Ministerpräsident Han Duck-soo sagte bei der Gründungszeremonie am Freitag, die CF-Allianz sei ein Vorschlag der Republik Korea, um viele Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft, darunter Klima, Umwelt und Energie, anzugehen.Die CF-Allianz und die CFE (kohlenstofffreie Energie)-Initiative würden dazu beitragen, Südkoreas Status als globalen Schlüsselstaat festzulegen, auf den die Regierung Yoon Suk-yeol abziele, sagte Han.Die CF-Allianz wird sich laut der Regierung beispielsweise beim APEC-Treffen im November und auf der Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention im Dezember dafür einsetzen, einen internationalen Konsens für die CFE-Initiative zu verbreiten.Präsident Yoon Suk Yeol hatte in seiner Grundsatzrede vor der UN-Generalversammlung im September vorgeschlagen, eine kohlenstofffreie Allianz zu bilden.Die Allianz ist eine Organisation für die Förderung der Initiative für kohlenstofffreie Energie. Bei der Initiative handelt es sich um eine weltweite Aktion dafür, neben erneuerbaren Energien auch Kernenergie, Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung in die Liste der von der internationalen Gemeinschaft anerkannten kohlenstofffreien Energiequellen aufzunehmen.