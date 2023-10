Seoul will umstrittenes Meinungspapier zu Japans Entschuldigung für Zwangsmobilisierung neu überprüfen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, ihr bei den Vereinten Nationen eingereichtes Meinungspapier über die Frage der Zwangsmobilisierung von Koreanern während der japanischen Kolonialherrschaft neu zu überprüfen.Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Donnerstag vor der Presse mit. Die Regierung habe unter Berücksichtigung von Meinungen aus verschiedenen Kreisen zum Meinungspapier ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, darunter Konsultationen mit dem Sekretariat des UN-Menschenrechtsrats.Das Verfahren werde in Anbetracht der bisherigen Entwicklung bei den Diskussionen im Inland durchgeführt, erklärte der Sprecher. Man werde darüber informieren, sobald es etwas mitzuteilen gebe.Die Regierung hatte in ihrem der 54. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats vorgelegten Meinungspapier die Äußerung des japanischen Premierminister Fumio Kishida über sein persönliches Bedauern in Bezug auf die Zwangsarbeit in die Rubrik der offiziellen Entschuldigung aufgenommen. Das erntete Kritik in Südkorea.