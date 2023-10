Militär: Wacheinsatz bei Flucht von Nordkoreanern übers Meer verlief reibungslos

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ihre Arbeit ordnungsgemäß durchgeführt, als eine Gruppe von Nordkoreanern am 24. Oktober die innerkoreanische Grenze im Ostmeer überquerte.Kang Shin-chul, Chef des Einsatzhauptquartiers des Vereinigten Generalstabs, erläuterte heute vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss den Ablauf der Fahrt der Nordkoreaner nach Südkorea.An jenem Tag sei deren Holzboot um 5.33 Uhr trotz einer sehr weiten Entfernung von einem Radar erfasst worden. Zu dem Zeitpunkt habe es über 1.000 Ziele auf dem Radarschirm gegeben. Die Einsatzsoldaten hätten das Objekt als fragwürdig eingestuft und anschließend ständig im Auge behalten, hieß es.Sollte eine Infiltration nicht völlig ausgeschlossen werden können, werde umgehend ein Fischerboot in der Nähe für die schnelle Bestätigung kontaktiert. Es habe einen Fischkutter gegeben, der näher an dem nordkoreanischen Boot war, als das private Fischerboot, dessen Besatzung die Nordkoreaner gemeldet habe, erläuterte Kang.Das nordkoreanische Boot habe sich jedoch dem anderen Fischerkutter genähert, woraufhin dessen Kapitän sich gemeldet habe, noch bevor das Militär ihn kontaktiert habe. Anschließend sei die Marine über den Vorgang informiert worden und habe Seeaufklärer und Schiffe losgeschickt, fügte er hinzu.Die für den Küstenschutz eingesetzten Soldaten hätten ihren Dienst ordnungsgemäß verrichtet, es seien alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden. Dank der Meldung von Fischern habe die Operation zügig durchgeführt werden können, so der Militär weiter.