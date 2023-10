Kospi kann am Freitag wieder zulegen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienindex hat nach dem deutlichen Rückgang am Donnerstag am Freitag wieder zulegen können.Der Kospi beendete den Handel 0,16 Prozent fester bei einem Stand von 2.302,81 Zählern.Der Kospi sei am Vortag unter die Marke von 2.300 Zählern gefallen, habe diese aber wieder übertroffen, da Kleinanleger und institutionelle Anleger wegen der günstigen Preise wieder Aktien kauften, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Securities von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.