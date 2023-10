Gedenkzeremonie zum ersten Jahrestag des tödlichen Massengedränges in Itaewon

Photo : YONHAP News

Zum ersten Jahrestag des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon hat es am Sonntag eine Gedenkzeremonie gegeben.Vor dem Beginn der eigentlichen Gedenkveranstaltung um 17 Uhr hatten Vertreter der vier wichtigsten Konfessionen, Buddhismus, Won-Buddhismus und evangelische sowie katholische Kirche um 14 Uhr eine Gebetsveranstaltung durchgeführt.Zu dem Gebet an der U-Bahn-Station Itaewon nahe dem Unglücksort waren auch hochrangige Vertreter der vier Religionsrichtungen gekommen.Nach Angaben des Veranstalters kamen rund 500 Menschen, darunter 100 Angehörige der 159 bei dem Unglück Getöteten. Anschließend marschierten die Teilnehmer zum Präsidialamt in Yongsan und dann weiter zum Seoul Plaza im Stadtzentrum. Dort fand die Haupt-Gedenkveranstaltung statt.Die Hinterbliebenen fordern die zügige Verabschiedung eines Sondergesetzes zu der Tragödie.Am Nachmittag wurde auch in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul der Opfer des Massengedränges gedacht.