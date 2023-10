Vereinigter Generalstab: Nordkoreanisches Schiff nahe Seegrenze im Ostmeer entdeckt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte haben am Sonntag ein nordkoreanisches Schiff nahe der faktischen innerkoreanischen Seegrenze im Ostmeer entdeckt.Das Schiff sei bei einem Patrouillenflug rund 200 Kilometer östlich der in der Provinz Gangwon gelegenen Küstenstadt Jejin gesichtet worden, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) mit. Das Schiff habe sich um 14.15 Uhr rund drei Kilometer nördlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL) befunden.Menschen an Bord des Schiffes hätten als Signal für eine Notlage ein weißes Objekt geschwenkt. Die Streitkräfte hätten ein Patrouillenschiff losgeschickt, dessen Besatzung habe bestätigen können, dass es sich um ein nordkoreanisches Schiff handelte.Die Menschen an Bord des nordkoreanischen Schiffes hätten angegeben, seit zehn Tagen im Meer zu driften. Auch hätten sie erklärt, wieder in den Norden zurückkehren zu wollen. Zudem hätten sie um Nahrungsmittel und Trinkwasser gebeten.Südkoreas Streitkräfte seien der Bitte aus humanitären Gründen nachgekommen und hätten Nordkorea über das UN-Kommando und internationale Kommunikationskanäle für die Seefahrt über den Vorfall informiert, um die Rettung zu erleichtern.