Pjöngjang protestiert gegen trilaterale Erklärung zum Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Pjöngjang hat gegen die Erklärung Südkoreas, der USA und Japans zum Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland protestiert.Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui habe laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA kritisiert, dass die trilaterale Erklärung die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau entstelle.Weder ein Land noch eine Gruppe von Ländern besitze das Recht, sich in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Souveränität eines weiteren Landes einzumischen, so Choe weiter.Am letzten Donnerstag veröffentlichten die drei Länder eine gemeinsame Erklärung. Darin wird der jüngst bestätigte Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland verurteilt. Auch werden Befürchtungen über den Transfer russischer Atom- und Raketentechnologie an Nordkorea zum Ausdruck gebracht.