﻿Stellvertretender Außenminister nimmt an Ostasienforum teil

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende Außenminister Chung Byung-won hat am 21. Ostasienforum (EAF) in China teilgenommen.Dies teilte das südkoreanische Außenministerium am Sonntag mit.Chung erklärte, dass die Regierung anlässlich des 35. Jahrestages der Aufnahme von Dialogbeziehungen zwischen Südkorea und ASEAN im nächsten Jahr ihre Beziehungen auf eine umfassende strategische Partnerschaft heraufstufen wolle.Er betonte, dass sich Südkorea derzeit für eine Wiederbelebung der Zusammenarbeit zwischen den drei nordostasiatischen Ländern einsetzt.Vor allem bat er um die Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan.Das Ostasienforum wurde 2003 auf Vorschlag Südkoreas ins Leben gerufen. An dem Forum nehmen Regierungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreter aus den zehn ASEAN-Ländern sowie Südkorea, China und Japan teil.