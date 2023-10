﻿Südkorea und Japan halten Konsultation zur Entwicklungszusammenarbeit ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben ihre 19. Konsultationen zur Entwicklungszusammenarbeit abgehalten.Die beiden Länder diskutierten am Samstag über gemeinsame Kooperationsprojekte, teilte das südkoreanische Außenministerium am Sonntag mit.Südkorea und Japan seien sich darin einig gewesen, dass der Ausbau strategischer Partnerschaften in der indopazifischen Region zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beitragen könne.Südkorea habe vorgeschlagen, zunächst nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie Digitales zu suchen und die Kooperationsbereiche schrittweise auszuweiten.Sie hätten außerdem vereinbart, als wichtige Geberländer in Asien auch im Bereich der humanitären Hilfe eng zusammenzuarbeiten. Die Konsultation zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit solle regelmäßig stattfinden.Das 18. Treffen hatte im Jahr 2017 stattgefunden.